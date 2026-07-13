Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerine yönelik siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüten Rus istihbarat görevlileri, bilgisayar korsanları ve bağlantılı şirketlere yaptırım kararı aldı.

AB'den Rus siber operasyonlarına karşı yaptırım Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerine yönelik siber casusluk ve sabotaj faaliyetleri yürüten Rus istihbarat görevlileri, bilgisayar korsanları ve bağlantılı şirketlere yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın AB'ye üye ülkeleri ve uluslararası ortaklarını hedef alan "kötü niyetli siber ekosistemine" ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) 16. Merkez biriminin çeşitli siber tehdit gruplarını yönettiği belirtilerek, söz konusu yapının yıllardır AB ülkelerine yönelik siber casusluk ve kritik altyapıya sabotaj operasyonları yürüttüğü ifade edildi.

Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerinin kınandığına işaret edilen açıklamada, FSB'nin yıllardır AB ülkelerini ve Ukrayna'yı etkileyen geniş bir yelpazede kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Avusturya, Slovakya, Romanya ve Finlandiya'nın da hedef alındığı hatırlatılarak, "Bu faaliyetler arasında hükümet ağlarına sızma ve kritik altyapının sabotajı yer almaktadır." ifadesi yer aldı.

Fransa'da 2010'dan bu yana stratejik devlet kurumlarına ve 2025'te savunma sanayisine yönelik siber casusluk yapıldığı anımsatılan açıklamada, Almanya'da hükümet kurumlarının, Polonya'da ise elektrik santralleri dahil kritik altyapının sabotaj girişimlerinin hedefinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu faaliyetlere karşılık AB'nin, Rus askeri istihbarat mensupları ile siber suçlular, hackerlar ve özel şirketlerin de aralarında bulunduğu 9 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.

Yaptırımlar kapsamında listede yer alan kişilere seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması, kuruluşlara ise mal varlıklarının dondurulması yönünde tedbirler uygulanıyor.