Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'in varılan çerçeve anlaşmasını uygulamasını ve Lübnan'ın taleplerini yerine getirmesi için Tel Aviv'e gerekli baskıyı yapmasını isteyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Trump'tan İsrail'e çerçeve anlaşmasına uyması için baskı yapmasını isteyecek Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'in varılan çerçeve anlaşmasını uygulamasını ve Lübnan'ın taleplerini yerine getirmesi için Tel Aviv'e gerekli baskıyı yapmasını isteyeceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Amiliye Derneği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Lübnanlıları koruyabilecek tek gücün ordu ve devlet olduğunu dile getiren Avn, güney halkının artık yıkım ve can kayıpları yerine güvenlik ve istikrar içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.

Lübnanlıların ortak hedeflerinin, İsrail'in işgal ettiği tüm Lübnan topraklarından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, esirler ile cenazelerin iadesi ve yeniden imar olduğunu ifade eden Avn, "Savaş seçeneği başarısız oldu. Bu nedenle bu süreci denemek gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı olarak Lübnan'ın güneyinden ya da ülkenin haklarından taviz vermeyeceğini vurgulayan Avn, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesi ve "Lübnan üzerinde hiçbir emeli bulunmadığını" taahhüt etmesi konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.

ABD'ye 21 Temmuz'da gerçekleştireceği ziyarete de değinen Avn, "ABD Başkanı Donald Trump'tan, çerçeve anlaşmasında varılan hususların ve Lübnan'ın taleplerinin uygulanması için İsrail üzerinde gerekli baskıyı kurmasını isteyeceğim. Ayrıca ABD yönetiminin bölgede barışı sağlama yönündeki mevcut isteğinden yararlanarak Lübnan'ın bu süreçteki konumunun güçlendirilmesini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve İsrail arasında 26 Haziran'da, Washington'da doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından çerçeve anlaşması imzalanmıştı.