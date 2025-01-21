AB'den Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 60 milyon avro destek
Avrupa Birliği (AB), ülkenin güvenlik ve istikrarını desteklemek amacıyla Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 60 milyon avro değerinde yeni yardım paketini duyurdu.
Ankara
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Barış Fonu kapsamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik üçüncü yardım paketinin onaylandığı bildirildi.
60 milyon avro değerindeki yardım paketinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda alındığının belirtildiği açıklamada, bu desteğin "Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin Litani Nehri'nin güneyinde yeniden konuşlanması, güvenliği sağlaması ve istikrarı sürdürmesi amacıyla kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmayı amaçladığı" kaydedildi.
Açıklamada, yardım paketinin "Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak üzere operasyonel kabiliyetleri ile etkinliğinin artırılması" için de kullanılacağı aktarıldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yardım paketinin "Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması açısından kritik bir dönemeçte" kabul edildiğini ifade etti.
Kallas, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve yerel istikrar için elzemdir ve kritik görevlerini yerine getirirken tüm desteğimizi hak etmektedir. AB ve üye ülkeler, Lübnan devlet kurumlarını destekleme ve AB-Lübnan ortaklığını yenileme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.
BMGK'nin 1701 sayılı kararı
BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'n gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.