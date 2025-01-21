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Dünya

Elon Musk'un portresi Alman Müzesinden kaldırıldı

Almanya'nın en büyük teknoloji müzesi olan Münih'teki Alman Müzesinin, ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ın portresini kaldırdığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Elon Musk'un portresi Alman Müzesinden kaldırıldı

Nordrhein-Westfalen

Yerel basında yer alan haberlerde, Musk'ın portresinin yer aldığı cam panelin müzeden kaldırıldığı belirtildi.

Haberlerde ismi açıklanmayan müze yetkilisi, "hayatta olan birilerinin müzenin önemli bir noktasında yer almasının sorunlara yol açabildiğini" söyledi.

Elon Musk, son dönemlerde, özellikle sahibi olduğu X platformu üzerinden, Almanya'daki sağcı partilere açıkça destek verdiği için geniş kesimler tarafından eleştiriliyor.

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