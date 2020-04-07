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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

AB'den 'İtalya'ya destek yetersizdi' itirafı

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın yeni tip koronavirüsle mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi.

Yusuf Hatip   | 07.04.2020
AB'den 'İtalya'ya destek yetersizdi' itirafı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya'nın Kovid-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların Kovid-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.

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