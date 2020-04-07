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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya

Yemen'de hükümet güçleri Husilere karşı ilerleme kaydediyor

Yemen hükümeti, Arap koalisyon güçlerinin Beyda vilayetindeki Husi milislere düzenlediği 9 hava saldırısıyla eş zamanlı olarak ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

Mohammed Abdo Ali Ahmed Al Sameai,Hamdi Yıldız   | 07.04.2020
Yemen'de hükümet güçleri Husilere karşı ilerleme kaydediyor

Yemen

Yemen'in orta kesiminde yer alan Beyda vilayetine bağlı Natı beldesi hükümet yetkilisi Musad el-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçen ordu birliklerinin Beyda'da bazı bölgeleri kontrol altına aldıklarını söyledi. 

Çatışmaların devam ettiğini dile getiren Salahi, Husi milislerin ağır kayıplar verdiğini belirtirken, Husilerden gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti. Ancak birçok kentte çatışmalar devam ediyor.

Yemen'de henüz koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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