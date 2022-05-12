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Dünya

AB'den İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim kararına kınama

Avrupa Birliği (AB) İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 4 bin konutluk yasa dışı Yahudi yerleşim birimine onay vermesini kınadı.

Selen Temizer   | 12.05.2022
AB'den İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim kararına kınama Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada "4 bin 400'den fazla konutun inşasının ilerletilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin daha da genişletilmesi ve mevcut 3 yasa dışı karakolun inşasının geriye dönük olarak onaylanması planlarının İsrail makamları tarafından onaylanmasını kınıyor ve derinden esefle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin İsrail'i uluslararası hukuka aykırı olan, iki devletli çözümü doğrudan tehdit eden ve gerilimi düşürme çabalarıyla tutarsız bu tür kararları geri almaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, "AB, her iki tarafı da hem İsrailliler hem de Filistinliler için gerçek bir barış ve güvenliğin koşulu siyasi sürecin yeniden başlaması için zemin hazırlamanın yolları üzerinde çalışmaya çağırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gün içerisinde Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus, merkezdeki Ramallah, el-Halil ve Beytüllahim çevrelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin inşasını içeren planlar kabul edilmişti.

İnsan hakları örgütlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 660 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasa dışı yerleşim yeri sayılıyor.

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