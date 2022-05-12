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Dünya, Libya

Libya'dan, Uluslararası Af Örgütü'ne, ülke çıkarlarına karşı siyasileştirilmiş faaliyette bulunma suçlaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Uluslararası Af Örgütünü, Libya devletinin çıkarlarına karşı siyasileştirilmiş faaliyette bulunmak ve sistematik önyargılı olmakla suçladı.

Ali Semerci   | 12.05.2022
Libya'dan, Uluslararası Af Örgütü'ne, ülke çıkarlarına karşı siyasileştirilmiş faaliyette bulunma suçlaması

Trablus

Libya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün, Trablus'taki güvenlik teşkilatını "insan haklarını ihlal etmekle" suçladığı raporla ilgili yazılı açıklama yaptı

Bakanlığın açıklamasında, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunun "bariz şekilde siyasallaştırılmış olmasından ve gerekçesiz tırmandırılmasından" üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Açıklamada, Libya'nın, Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Af Örgütü arasında bir etkileşim ilkesi olarak oluşturmayı önemsediği işbirliğinin, "yakın zamanda Libya'yı ziyaret eden ve raporun hazırlanmasında çalışan örgütün heyeti tarafından" kötüye kullanılmasını reddettiği vurgulandı.

"Örgütün raporu profesyonellikten ve inandırıcılıktan yoksun, aksine Libya devletinin çıkarlarına karşı yıllardır devam eden sistematik önyargı yolunun devamı olarak görüyoruz." denilen açıklamada, örgütün, söz konusu güvenlik teşkilatına herhangi bir ziyaret gerçekleştirmediği, raporu hazırlamadan önce ve ülkeyi ziyaret ettiğinde yaptığı herhangi bir ihlal veya faaliyet hakkında güvenlik teşkilatına soru sormadığı kaydedildi.

Açıklamada, örgütün, iddialarına dair en ufak bir kanıt sunmadığı, raporu yazmadan önce hükümetten bilgi talep etmediği ve aynı temelsiz iddiaları ve suçlamaları tekrarlamakla yetindiği belirtildi.

Raporun, Libya'da devlet kurumları içinde yürürlükte olan yasa, mevzuat ve normlara yönelik devam eden ihlalleri karartmak için hazırlandığı ifade edilen açıklamada, hükümetin, örgüte karşı dava açmak da dahil olmak üzere tedbirler alabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, hükümetin, ulusal vizyonu çerçevesinde tüm insan haklarını geliştirmek ve tüm Libyalıların isteklerini karşılamak için çabalarını sürdürdüğü belirtildi.

Örgütün 4 Mayıs'ta yayınladığı raporda, Libya'da cezasız kalmanın pekiştirilmesinin, hükümete bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimini yasa dışı cinayetler işlemeye, bireyleri keyfi olarak gözaltına almaya, göçmenleri ve mültecileri engellemeye ve diğer korkunç insan hakları ihlallerine teşvik ettiği ileri sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü'nden bir heyet, şubat ayında Libya'yı ziyaret ederek hükümete bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimi üyeleri tarafından ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldıklarını bildiren 9 kişiyle görüştüğünü belirtmişti.

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