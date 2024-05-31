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Dünya

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasından ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplara füze veya İHA sağlanmasından sorumlu kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Melike Pala  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Ankara

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya yönelik askeri desteği ve İHA tedariğinin "kabul edilemez olduğu" kaydedilerek bu faaliyetler kınandı.

İran'a yeni yaptırımların duyurulduğu açıklamada, Rusya'ya İHA transferi yapan ve Orta Doğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı gruplar ve oluşumlara füze veya İHA sağlamasından sorumlu kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Açıklamada yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar arasında insansız hava araçları için parça üreten, tedarik eden ve satan şirketler, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin yer aldığı bildirildi.

Tedbir kararları doğrultusunda bu kurumların varlıklarının dondurulması ile bunlara fon veya ekonomik kaynak sağlama yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Aştiyani'ye ise bu tedbirlere ilave olarak seyahat yasağı uygulanacağı belirtildi.

AB'nin İran'a yönelik yaptırımları, "insan hakları ihlalleri, yayılmacı nükleer enerji faaliyetleri ve Rusya'ya sağladığı askeri destek" nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmiş, 13 Nisan 2025'e kadar uzatılmıştı.

AB'nin yaptırım listesinde 227 kişi ve 42 kuruluş yer alıyor.

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