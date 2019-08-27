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2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya

Çin'de gerçekleştirilecek organizasyonda yer alacak Nijerya, elemelerden lider olarak geldi. Dünya Kupası'nda üçüncü kez yer alacak Nijerya, oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı.

Ercan Doğan   | 27.08.2019
2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya

İstanbul

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Rusya, Arjantin ve Güney Kore'nin de yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek Nijerya, Afrika Elemeleri'ndeki başarısını bu organizasyonda sürdürmeye çalışacak.

Afrika elemelerinin 1. turunda Ruanda, Mali ve Uganda ile yaptığı 6 maçı da kazanarak birinci sırada 2. tura yükselen Nijerya, üst grupta Fildişi Sahili, Senegal ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile yaptığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Elde ettiği sonuçlarla 2. turu da lider tamamlayan Nijerya, Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı yakaladı.

Dünya Kupası'nda 3. kez mücadele edecek 

Nijerya, bu önemli organizasyonda 3. kez yer alacak.

Afrika temsilcisi, tarihinde ilk kez 1998'de gerçekleştirilen ve Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı kupada mücadele etti. Japonya'nın ev sahibi olduğu 2006'daki Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alan Nijerya, bu iki organizasyonda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 yenilgi aldı.

Maçları

Nijerya, karşılaşmalarını Wuhan Spor Merkezi'nde yapacak. Afrika temsilcisinin TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 Rusya-Nijerya

2 Eylül Pazartesi:

11.30 Nijerya-Arjantin

4 Eylül Çarşamba:

11.30 Güney Kore-Nijerya

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2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya

2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu: Nijerya