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AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar Avro kaynak

Avrupa Birliği (AB), batarya hammaddeleri tedarik zincirini kuvvetlendirmek için 1,8 milyar Avro kaynak sağlanacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar Avro kaynak

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa ülkelerindeki otomobil sanayisini desteklemek üzere hazırlanan eylem planına ilişkin açıklama yayımladı.

Avrupa'da otomobil üretiminin korunacağına işaret edilen açıklamada, sektörün büyümesinin sağlanacağı ve ihtiyaç duyulan maddelerde stratejik bağımlılıkların azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa otomotiv sanayisinin büyümesini desteklemeye yardımcı olacak batarya ham maddelerinde güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmak üzere 1,8 milyar Avro ayıracağız." ifadesi yer aldı.

Avrupa'nın otomotiv paydaşlarını bir araya getirecek özel bir Avrupa Bağlantılı ve Otonom Araç İttifakı kurulacağına dikkat çekilen açıklamada, ittifakın yeni nesil araçların, teknolojilerin, yazılım ve donanımların geliştirilmesi ve uygulamaya konmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, otonom araçlar için düzenleyici çerçevenin daha da geliştirileceği, bu alana, 2025-2027 döneminde 1 milyar Avroluk kamu-özel ortak yatırımlarıyla destek verileceği bildirildi.

Öte yandan, AB Komisyonunun üye ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde bir değişikliğe gitmemesi dikkati çekti. Avrupa otomobil sektörü bu alanda bir adım atılmasını bekliyordu.

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