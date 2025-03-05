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Dünya

CIA Direktörü Ratcliffe, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurduklarını teyit etti

Ratcliffe, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "müzakerelere hazırım" mesajının ardından söz konusu duraklamanın yakında ortadan kalkacağını belirtti.

Hakan Çopur  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
CIA Direktörü Ratcliffe, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurduklarını teyit etti

Washington

.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etti.

American Fox Business kanalına konuşan CIA Direktörü Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından bu kararın alındığını söyledi.

Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi." yorumunu yaptı.

Zelenskiy'nin dün Trump'a gönderdiği ve "barış müzakereleri için masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu" yönündeki mektubuna atıf yapan Ratcliffe, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin verdiği yanıtı gördünüz. Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, söz konusu duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inandığını vurgulayan CIA Direktörü, Ukrayna ile omuz omuza vererek bu sorunun çözümünde beraber çalışacaklarına inandığını belirtti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Zelenskiy arasında geçen cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından Washington'ın Kiev'le istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump Zelenskiy'nin "Amerikan halkın saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

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