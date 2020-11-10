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Dünya

AB'den Amazon'a 'hassas veri' suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Amazon firmasını platformundaki bağımsız satıcılara ait hassas verileri kendi perakende satışlarına fayda sağlayacak biçimde kullanmakla suçladı.

Ata Ufuk Şeker   | 10.11.2020
AB'den Amazon'a 'hassas veri' suçlaması

Brüksel

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, merkezi ABD'de bulunan sanal alışveriş sitesi Amazon'un ön incelemelerine göre AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. 

Amazon platformunun diğer satıcılar için bir pazar olmakla birlikte kendisinin de bu satıcılarla rekabet eden bir perakendeci rolü üstlendiğine işaret eden Vestager, "Amazon gibi önemli piyasa gücüne sahip ve ikili rol üstlenen platformlarının rekabeti bozmadığından emin olmalıyız." diye konuştu.

Vestager, Amazon'un üçüncü taraf satıcıların verilerini kendisine fayda sağlayacak biçimde kullanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Amazon platformundaki rekabet koşulları da adil olmalıdır. Amazon'un kuralları şirketin kendi perakende ürünlerini veya Amazon'un lojistik veya teslimat hizmetlerini kullanan satıcıları suni biçimde desteklememelidir." ifadesini kullandı.

Şirkete söz konusu suçlamaları resmen bildirdiklerini söyleyen Vestager, Amazon'un platformunda kendi teslimat hizmetini kullanan satıcılara ayrıcalıklı davranıp davranmadığını belirlemek üzere de yeni bir rekabet soruşturması başlattıklarını vurguladı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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