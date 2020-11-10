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Dünya

İsveç'te camiye mektupla 'tehlikeli madde' gönderildi

İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği bildirildi.

Atila Altuntaş   | 10.11.2020
İsveç'te camiye mektupla 'tehlikeli madde' gönderildi

Stockholms

İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.

Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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