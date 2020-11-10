Euro
9.71
Dolar
8.22
BIST 100
1,240.18
Altın
1,877.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi -VTR
logo
Dünya

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Talha Yavuz   | 10.11.2020
Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nikaragua'nın Moskova Büyükelçisinin, Kırım'ı ziyaret etmesi ve fahri konsolosluk açması kınandı.

Açıklamada, konsolosluğun açılmasının Ukrayna yasalarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Nikaragua'nın konuya ilişkin defalarca uyarıldığı vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın Nikaragua'ya karşı yaptırım süreci başlattığı ve uluslararası hukuka dayanarak tüm gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Rusya, 2014'te Kırım yarımadasını yasa dışı ilhak etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi
Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'kentleri en az 15 gün karantinaya alın' çağrısı
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat koronavirüse yenik düştü

Benzer haberler

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Kırım'ın işgalinde rol alan silahlı milisler, Ermenistan saflarında yer alıyor

Ukraynalı siyasetçiler, Türkiye ile iş birliğinden 'bölgesel barış' adına umutlu

Ukraynalı siyasetçiler, Türkiye ile iş birliğinden 'bölgesel barış' adına umutlu