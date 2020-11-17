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Dünya, Koronavirüs

AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek

Avrupa Birliği, Kovid-19 nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 17.11.2020
AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar avro, İspanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Litvanya'ya 300 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon avro, Slovenya'ya 200 milyon avro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon avro olmak üzere toplam 14 milyar avro finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Program hakkında

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı.

Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar avro finansal destek sağlaması planlanıyor.

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