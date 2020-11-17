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Dünya

Etiyopya hükümeti, kuzeydeki isyancı yönetime düzenlenen operasyonun 'son aşamasına' geçiyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik ültimatomun sona erdiğini ve askeri operasyonun "son aşamasına" geçileceğini bildirdi.

Tufan Aktaş   | 17.11.2020
Etiyopya hükümeti, kuzeydeki isyancı yönetime düzenlenen operasyonun 'son aşamasına' geçiyor

İstanbul

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik ültimatomun sona erdiğini ve askeri operasyonun "son aşamasına" geçileceğini bildirdi.

Ahmed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Tigray eyaletini yöneten TPLF güçlerine verilen 3 günlük sürenin sona erdiğini, operasyonun "son aşamasına" geçileceğini belirtti.

Çağrısına uyarak Etiyopya ulusal ordusuna teslim olan TPLF güçleri ve milislere teşekkür eden Ahmed, bu kişilerin sorumlu davranarak halklarının canını kurtardığını kaydetti.

Öte yandan Etiyopya Başsavcılığı, TPLF'yle ilişkili 34 şirketin banka hesaplarını dondurduğunu duyurdu.

Etiyopya hava kuvvetleri, TPLF'in Amhara eyaletine ve komşu Eritre'ye düzenlediği roketli saldırılar sonrası dün Tigray'ın başkenti Mekelle şehri yakınlarına hava saldırısı düzenlemişti.

Başbakan Ahmed, geçen hafta, ulusal televizyonda TPLF güçlerine teslim olma çağrısı yapmıştı.

Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlandığı Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından endişe ediliyor.


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