Euro
10.51
Dolar
8.62
BIST 100
1,448.54
Altın
1,891.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

AB'de terör içerikleri 1 saat içinde internetten kaldırılacak

Sosyal medya platformları veya internet siteleri gibi internet üzerindeki oluşumlarda yapılan terör içerikli paylaşımların, AB ülkelerinin ilgili makamlarının talebi olması halinde 1 saat içinde kaldırılması gerekecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.06.2021
AB'de terör içerikleri 1 saat içinde internetten kaldırılacak

Brüksel

Avrupa Birliği'nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi.

Sosyal medya platformları veya internet siteleri gibi internet üzerindeki oluşumlarda yapılan terör içerikli paylaşımların, AB ülkelerinin ilgili makamlarının talebi olması halinde 1 saat içinde kaldırılması gerekecek.

Yasal düzenleneme, terör içeriğinin kaldırılmasının yanı sıra terör örgütlerinin propagandasının yayılmasını, terör faaliyetlerinin yönlendirilmesini, radikalleşmeyi ve örgütlerin eleman devşirmesini engellemeyi amaçlıyor.

AB Komisyonu, yasal düzenlemeyi bazı AB ülkelerinde son yıllarda düzenlenen terör saldırılarının ardından hazırlamaya başlamıştı. AB içinde internet üzerinden hizmet sunan platformlar ve üye ülkelerin yasal sürece uyumlu hale gelmeleri için bir yıl süreleri bulunuyor.

Yazı, ses, görüntü gibi tüm içeriği kapsıyor

Yeni düzenlemeyle internet üzerindeki resim, video, yazı, ses gibi tüm paylaşımlar, bir AB ülkesinin yetkili makamı tarafından terör içeriği olarak değerlendirilirse ve kaldırılması talep edilirse 1 saat içinde silinmesi veya bu tür içeriğe tüm erişimin engellenmesi gerekecek.

Terör suçlarının veya suça sebep olabilecek faaliyetlerin internette yapılan canlı yayınları da bu tür içerik arasında sayılabilecek.

Terör içeriğinin tanımı ise "terör suçlarını işlemek veya bunlara katkıda bulunmak, bir terör grubunun faaliyetlerine katılmak, terör faaliyetlerini yüceltmek, terör suçlarını savunmak veya kışkırtmak" olarak belirlendi.

AB ülkelerinin "yetkili makamları" tarafından içerik kaldırma taleplerinde gerekçenin açıkça belirtilmesi ve kaldırılması istenen paylaşımın neden terör içeriği olarak değerlendirildiğinin detaylı şekilde açıklanması gerekecek.

Temel hakların korunması gerekecek

İnternetteki platformların terör içeriği paylaşımı yapılması halinde çok hızlı tedbir alması talep edilecek. Bu tedbirlerin temel hakları, özellikle de ifade özgürlüğünü koruması istenecek.

Hem AB ülkeleri hem de internet platformları kaldırılan içeriklerle ilgili yıllık şeffaf raporlar hazırlayacak. Yanlışlıkla kaldırılan içerikler de hemen tekrar yüklenecek.

Ağır cezalar verilebilecek

Bu tür içeriğin tespiti ve kaldırılması için otomatik tanımlama teknolojilerinin kullanılması için bir yükümlülük bulunmayacak. Bu tür teknoloji ve yazılımların kullanılması halinde "insanlar tarafından denetlenmesi" gerekecek.

İçerik sağlayıcıları ve internet platformları, içerik kaldırma talebinin yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

İçerik kaldırma taleplerine uymayan platformlar veya internet sağlayıcılarına ceza verilebilecek. Cezalarda platformun büyüklüğü göz önünde bulundurulacak ve cezanın büyüklüğüne göre orantılı olması sağlanacak. Mali cezalar platformun cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları 9 ayın en düşük seviyesinde
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti
Tüm öğretmen ve eğitim çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Dünya genelinde 2 milyar 150 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

AB'de terör içerikleri 1 saat içinde internetten kaldırılacak

AB'de terör içerikleri 1 saat içinde internetten kaldırılacak

AB ülkeleri yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı

AB, Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatıyor

AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu

AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu
AB'den Facebook'a rekabet soruşturması

AB'den Facebook'a rekabet soruşturması
AB, kendi çevre hedefleri ile çelişen doğal gaz projesine destek hazırlığında

AB, kendi çevre hedefleri ile çelişen doğal gaz projesine destek hazırlığında