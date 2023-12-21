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Dünya, Ekonomi

AB'de otomobil satışları kasımla birlikte artışını 16. aya taşıdı

Avrupa Birliği'nde (AB) toplam otomobil satışları kasımda yıllık yüzde 6,7 yükseldi.

Bahattin Gönültaş  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
AB'de otomobil satışları kasımla birlikte artışını 16. aya taşıdı

Berlin

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 6,7 yükselerek 885 bin 581 adet olarak belirlendi. Böylece, Avrupa otomobil pazarı, tedarik zinciri sorunlarını aşarken AB ülkelerinde otomobil satışları son 16 ay boyunca artışını sürdürdü.

AB'de otomobil satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış göstererek 10 milyona yaklaştı.

Yakıt tiplerine bakıldığında benzinli araçlar kasım ayında da popülerliğini sürdürdü.

Kasımda AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 32,7'si benzinli, yüzde 27,4'ü hibrit, yüzde 12,2'si dizel, yüzde 16,3'ü tam elektrikli, yüzde 8,1'i fişli hibrit ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıtlılardan oluştu.

Elektrikli otomobil satışları da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 yükselerek 144 bin 378'e ulaştı.

Elektrikli otomobil satışlarında İtalya'da yüzde 16,2, Fransa'da yüzde 14 ve İspanya'da yüzde 7 artış, Almanya'da ise yüzde 5,7'lik düşüş yaşandı.

Volkswagen Grubu ve markaları, kasımda AB'de yüzde 26,2 pazar payına ulaştı. Opel'in ait olduğu Stellantis'in pazar payı yüzde 15,7, Renault'un ise yüzde 10,6 oldu.

BMW pazardan yüzde 7,6, Mercedes-Benz yüzde 5,9 pay alırken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pazar payı yüzde 3,5'e ulaştı.

“Dünyada elektrikli otomobil kullanımı yaygınlaşıyor”

Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) bünyesine kattığı 32 elektrikli araç, ajansın genel müdürlüğündeki törenle teslim alındı.

Muhabirlere başkent Sofya ve ülkenin diğer bölgelerindeki görevlerinde eşlik edecek araçlar için genel müdürlük bahçesine 3 şarj istasyonu kuruldu.

Törene, Çevre Bakanı Julian Popov, Veliko Tarnovo Bölge Valisi Ivayla Zdravkov, Sofya Belediye Başkan Yardımcıları Nadezhda Bobcheva ve Stanislav Barbutov da katıldı.

Bakan Popov yaptığı konuşmada BTA'yı bu girişimi için tebrik ederek, "Umarım tüm belediye başkanları ve bölge valileri, tüm toplu ulaşımı elektrikli araçlara dönüştürür." ifadesini kullandı.

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