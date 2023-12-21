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Dünya

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 655 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 655'e yükseldi.

Safiye Karabacak, Qais Omar Darwesh Omar  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 655 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı artan baskın ve gözaltılarının da sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi daha gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 4 bin 655'e yükseldiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı da kaydedildi.


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