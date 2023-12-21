İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 655 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 655'e yükseldi.
Ramallah
Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı artan baskın ve gözaltılarının da sürdürdüğü belirtildi.
İsrail güçlerinin 25 Filistinliyi daha gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 4 bin 655'e yükseldiği bildirildi.
Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı da kaydedildi.
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