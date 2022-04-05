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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçladı ve uluslararası topluma, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 05.04.2022
ABD'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı

New York

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçladı ve uluslararası topluma, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaptı.

Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, ''Sorumlu dünya güçlerinin ve küresel liderlerin biraz omurga sahibi olup Rusya'nın Ukrayna'ya ve dünyaya yönelik tehlikeli tehdidine karşı durması gerekiyor.'' dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlayan Thomas Greenfield, uluslararası topluma Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaptı.

Thomas Greenfield, ''Rusya, amacı sadece insan haklarını temin etmek olan bir örgütte yetki sahibi olmamalı. Bu sadece ikiyüzlülüğün zirvesi değil, aynı zamanda tehlikeli bir durum.'' ifadelerini kullandı.

Greenfield, Rusya'yı ayrıca binlerce Ukraynalıyı zorla Rusya'da kamplara götürmekle suçladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

- Rusya, savaş suçu iddialarını yalanladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise konuşmasında doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e seslenerek, ''Rus ordusuna karşı hiçbir görgü tanığınca doğrulanmayan asılsız suçlamaları vicdanınıza sunuyoruz.'' dedi.

Nebenzia, Rusya ve Rus ordusuna yönelik suçlamaların ''yalan'' olduğunu savundu.


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