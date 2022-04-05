Dolar
14.73
Euro
16.07
Altın
1,923.66
ETH/USDT
3,450.40
BTC/USDT
45,948.00
BIST 100
2,326.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi

Gana'da bir grup hafızın, video paylaşım uygulaması TikTok'ta paylaştığı Kur'an-ı Kerim okuma videosu 20,7 milyondan fazla izlendi.

Adam Abu-bashal   | 05.04.2022
Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi

Abuja

Videoda genç hafızlar, bir önceki arkadaşının okuduğu ayetin devamını getirmeye çalışıyor, ayetlerin devamını getiremeyenlerin başına su dökülüyor.

Videoyu çeken Malama Swabira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TikTok'ta meydan okuma oyunu gördüğünü ve bu oyunu kendilerine uyarladıklarını söyledi.

Swabira, "Hepimiz hafız olduğumuz için hafızlığımızı tazelemek istedim o yüzden bu meydan okumada şarkılar yerine Kur’an-ı Kerim ayetleri kullandık." dedi.

Swabira, şimdiye kadar videonun 20,7 milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak

Benzer haberler

Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi

Gana'da genç hafızların çektiği video milyonlarca kez izlendi