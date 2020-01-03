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Dünya

ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarına, bölgede ve Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı çok dikkatli, tedbirli ve uyanık olmaları çağrısında bulundu.

Ali Semerci   | 03.01.2020
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

Beyrut

Büyükelçiliğin internet sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından, son gelişmelerden haberdar olmaları için elçiliğin sitesinin yanı sıra yerli ve uluslararası basın yayın organlarını takip etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına Lübnan'daki Batılıların uğrak yerlerinde uyanık ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısı kınanmış ve olay "İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise yayınladığı taziye mesajında "Geriye kalan bizler onun (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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