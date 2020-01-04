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Dünya

ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünü "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldıklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 04.01.2020
ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, örgüt liderleri Kays ve Lait Hazali kardeşlerin de "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine eklendiği belirtildi.

Kararın, Asaib Ehlil Hak örgütünün terör saldırıları düzenlemesine yönelik tedbir amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, örgüte ve örgütle finansal ve fiziki iş birliği yapan tüm kurum ile bireylere de yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, Asaib Ehlil Hak örgütünün kurulduğu 2006'dan bu yana Amerikan üslerine roket saldırıları, Kerbela bölgesindeki 5 Amerikan askerinin öldürülmesi ve İngiliz helikopterinin düşürülmesi gibi olaylarında içinde olduğu ABD ile Koalisyon güçlerine karşı yapılan 6 bin saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

"Bu grup, şiddet ve terör kullanıyor"

Bununla beraber söz konusu grubun, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü tarafından eğitildiği ve finanse edildiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuya ilişkin açıklamasına da yer verildi.

Pompeo, söz konusu örgüt ve liderlerinin İran'ın vekili olarak hareket ettiğini belirterek, "Tahran'daki ustaları adına hareket eden bu grup, İran rejiminin Irak'ın egemenliğini zayıflatma çabalarını ilerletmek için şiddet ve terör kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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