Euro
6.33
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,507.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya kurtuluş günü programında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'den İran Merkez Bankasına yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 20.09.2019
ABD'den İran Merkez Bankasına yaptırım kararı

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın şu anda pratikte "beş parasız" olduğunu kaydederek, "Aslında problemi çok kolay çözebilirlerdi. Yapmaları gereken tek şey terörle yollarını ayırmaktı. Bildiğiniz gibi, İran dünya üzerinde terör yapan ve teröre destek veren ülkeler arasında bir numara." diye konuştu.

Hazine Bakanlığından açıklama

ABD Hazine Bakanlığı da getirilen yaptırımlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin terörle mücadele yetkisi kapsamında, yaptırımların, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulandı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, bu yaptırımlarla birlikte İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

ABD'den İran Merkez Bankasına yaptırım kararı

ABD'den İran Merkez Bankasına yaptırım kararı

SETA'dan 'Suriye'de Doğal Kaynaklar Savaşı' analizi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yarışı bıraktı

'Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız'

'Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız'
ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta