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Dünya

ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı

Trump yönetimi, Irak'ı Şii militanların ABD çıkarlarına karşı roket saldırılarını durdurmazsa Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatacağı konusunda uyardı.

Betül Yürük   | 28.09.2020
ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planını gündeme getirdi. 

İki Iraklı yetkili de ABD'nin gelecek birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmaya yönelik ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceğini ve Erbil'deki Başkonsolosluğun açık tutulacağını belirtti.

Bağdat'ta bulunan iki Batılı diplomat da ülkelerinin diplomatik misyonlarının ABD'nin planından haberdar edildiğini bildirdi. 

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