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Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk uluslararası toplumdan sözlerini tutmasını istedi

Sudan Başbakanı Hamduk, ülkesinin yaklaşık 30 yılın ardından uluslararası topluma dönüşünün sağlanması ve ekonomik krizden kurtulması için verilen sözlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Ömer Erdem   | 28.09.2020
Sudan Başbakanı Hamduk uluslararası toplumdan sözlerini tutmasını istedi

Hartum

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Sudan'da savaşsız ve yaptırımların olmadığı yeni bir aşamayı dört gözle beklediklerini ifade eden Hamduk, Donald Trump yönetimi ve ABD Kongresinin Sudan’ın terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması için gösterdiği çabaları övdü.

Hamduk, ülkesinin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının Sudan’ın uluslararası toplumda aktif bir pozisyonda olması, BM’nin rolünün güçlenmesi, reform süreci ve dış ilişkilerin güçlenmesine destek olacağını bildirdi.

Eski rejimin miras bıraktığı ağır ekonomik yükten kurtulmak için mücadele ettiklerini belirten Sudan Başbakanı, ülkesinin 30 yıllık zorunlu bir ayrılıktan sonra uluslararası topluma dönüşünü tamamlaması ve ekonomik krizden kurtulması için "borçlarının silinmesi ve uygun kredi imkanlarının sunulması" gibi verilen sözlerin tutulması çağrısında bulundu.

Silahlı hareketlerle nihai barış anlaşmasını 3 Ekim'de imzalayacaklarını, insan hakları, kişisel özgürlükler ve kadın haklarına çok önem verdiklerini belirten Hamduk, özgürlükleri kısıtlayan maddeleri iptal eden, kadının toplumdaki rolünü güçlendiren, haklarını koruyan, fikir, ifade özgürlüğüne izin veren birtakım yasaların yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Ekonomideki dengesizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen reformların vatandaşların yükünü daha da artırdığını söyleyen Hamduk, ancak uzun vadede bunun meyvelerini alacaklarını savundu.

Haziran ayındaki Sudan Ortaklık Konferansı’nda Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomi ve sağlık krizinin zorluklarıyla mücadelesi ve ülkenin yeniden inşası için Sudan'ın acil ihtiyacı olan finansal destek kapsamında 1,8 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunulmuştu.

Dünya Bankası tarafından da Sudan'a 400 milyon dolara kadar ilave finans sağlanacağı bildirilmişti.

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