Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

Islam Doğru   | 12.07.2020
ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

New York

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dönem sonunda yapılamayan mezuniyet töreni, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı katılımla düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenler konuşmalar yaptı.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, öğrencilere nereden geldiklerini asla unutmamalarını öğütleyerek, "Maarif olarak mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Kendilerinin Amerika'da Müslüman toplumun önde gelen liderleri olacaklarına inancımız tam." dedi.

Özkan, salgın nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Mezunlarımızı, bütün zorluklara rağmen bugünü yaşatmadan göndermek istemedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

2017'de New Jersey'de açılan Maarif Okulu'nun mevcut 147 öğrencisi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515 kişi iyileşti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Benzer haberler

ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde maske takma zorunluluğu getirildi

ABD'nin New Jersey ve Delaware eyaletlerindeki ön seçimleri Biden kazandı