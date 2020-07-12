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Dünya, Ayasofya Camii

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden 'Ayasofya' tebriği

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

Gülşen Topçu   | 12.07.2020
Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden 'Ayasofya' tebriği

İstanbul

Heyetin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Danıştayın, Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. 

Ayasofya'nın, İstanbul'un fethinden sonraki haline geri döndürülmesinden büyük mutluluk duyulduğu belirtilen açıklamada, "İslam ümmetinin, bu tarihi karardan duyduğu mutluluğa ortak oluyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yöneticileri ve halkını bu tarihi karardan ötürü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir." sözlerinin takdir edildiği vurgulanan açıklamada, Türkiye ve İslam ülkelerinin komplolara karşı korunması duasında bulunuldu.



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