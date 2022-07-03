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Yaşam

Üniversiteyi birincilikle bitiren babaanne, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda okuyan 52 yaşındaki Hayriye Çanga, yüksekokuldan birincilikle mezun olarak diplomasını aldı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 03.07.2022
Üniversiteyi birincilikle bitiren babaanne, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Bilinçli üretici olmak amacıyla KKÜ Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvancılık Üretim Bölümü Mantarcılık Programı'nda öğrenime başlayan Hayriye Çanga, 2 yıllık eğitimin ardından birincilikle mezun oldu.

KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen diploma törenine ailesiyle katılan Çanga, mezuniyet belgesini 9 aylık torunuyla aldı.

İki çocuğu, bir torunu olan Hayriye Çanga, AA muhabirine, yüksekokulu ve bölümünü birincilikle bitirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İş yeri açmak için 2 yıl önce mantarcılık programını tercih ettiğini belirten Çanga, "Diplomamı alarak iş yerimi daha kültürlü ve bilgili şekilde açmak istedim. Bu amaçla üniversiteye başladım. Geçen yıl çevrim içi eğitim vardı. Bu yıl da yüz yüze eğitimle okulumu bitirdim. Gerçekten okumanın yaşı yokmuş. Her yaşta okunuyormuş. Öğrenmeye geç kalmıyorsunuz ama biraz öğretmeye geç kalıyorsunuz gibi oluyor. Yine de istek ve amaç olduktan sonra yaşın hiçbir önemi yok." diye konuştu.

"Hiçbir şey için geç değil"

"Hiçbir şey için geç değil. 'Ben bu işi yapacağım' diye yola çıkıldığında ve bir amaç olduğunda gerisi geliyor." ifadelerini kullanan Çanga, en büyük destekçilerinin çocukları, gelini olduğunu dile getirdi.

Bilmediği konularda çocuklarının yardımını aldığını anlatan Çanga, onların desteğiyle geldiğini aktardı.

Çanga, "Gelirken gelinim ile oğlum, 'Hiç babaannesinin mezuniyetini gören torun var mı acaba?' dediler. Eğitim süreci boyunca her konuda desteklerini esirgemeyen hocalarıma ve arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yolu açık olsun." dedi.

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