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Dünya

ABD'deki Maarif Okulu çalışanları iftarda buluştu

ABD’nin New Jersey eyaletinde eğitim hizmeti veren Maarif Okulu, çalışanlarına iftar yemeği verdi.

Islam Doğru   | 02.05.2021
ABD'deki Maarif Okulu çalışanları iftarda buluştu

New York

Wayne kasabasındaki Maarif Okulunun yeni binasında verilen iftar yemeğine, okul çalışanları ve aileleri katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden eğitim veren öğretmenlerin uzun bir aradan sonra ilk kez iftar vesilesiyle bir araya geldiğini belirtti.

Özkan, "Yeni binamızdaki bu ilk iftarımız, umuyorum bundan sonra yapılacak daha güzel etkinliklerin de başlangıcı olur." diye konuştu.

New Jersey'de 2017'de açılan ve şu an Bloomfield bölgesindeki kiralık bir binada hizmet veren Maarif Okulunun 147 öğrencisi bulunuyor.

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