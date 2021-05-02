Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan ordusu, Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail tarafından kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail düşmanına bağlı devriyeler Şeba beldesi çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede sınır çizgisini geçerek, bir çobanı kaçırmaya çalışmış ancak bunda başarılı olamamıştır." ifadeleri yer aldı.

Hamdi Yıldız   | 02.05.2021
Lübnan ordusu, Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail tarafından kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı

Lebanon

Açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile sızma konusunu takip ettiği kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından, BM Güvenlik Konseyi, 1701 sayılı kararla, Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre UNIFIL kuvvetleri ülkenin güneyinde konuşlanmıştı.

Yine BM Güvenlik Konseyi'nin 1978'de aldığı bir başka kararla da İsrail'in, Şeba çiftlikleri ve Şuba köyü tepelerindeki işgal ettiği yerlerden çıkması istenmiş ancak İsrail bu kararı bugüne dek uygulamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da uygulanan Kovid-19 aşıları, 80 yaş üstündeki ölümleri azalttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti

Benzer haberler

Lübnan ordusu, Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail tarafından kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı

Lübnan ordusu, Şeba çiftliklerindeki çobanlardan birinin İsrail tarafından kaçırılmaya çalışıldığını açıkladı

İsrail, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde 'kutsal ateş' ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları engelledi

AK Parti'nin tarihçi milletvekili Özşavlı İngiliz arşivinden belgelerle PKK-ASALA iş birliğini anlattı

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistin'in İsrail hakkındaki şikayetini kabul etti
Biden'dan Netanyahu'ya İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye telefonu

Biden'dan Netanyahu'ya İsrail'de 45 kişinin öldüğü izdiham nedeniyle taziye telefonu
El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazanın üçüncü cumasına 10 bin Filistinli katıldı

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazanın üçüncü cumasına 10 bin Filistinli katıldı