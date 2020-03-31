Euro
7.27
Dolar
6.60
BIST 100
89,643.71
Altın
1,590.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

Betül Yürük   | 31.03.2020
ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

New York

Halk Bankası'nın duruşmalara katılmayı kabul etmesinin ardından bugün ilk duruşma telekonferans yöntemiyle yapıldı. 

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşmanın koronavirüs salgını yüzünden telekonferans yoluyla yapıldığını belirterek, savunma avukatlarına iddianamenin okunmasına gerek olup olmadığını sordu.

Halk Bankası, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi

Halk Bankası'nı temsil eden Williams & Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary ise iddianameyi alıp incelediklerini, tekrar okunmasına gerek olmadığını ve iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Cary, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemediklerini ve bu davada son derece önemli olan konuları, dil ve tercüme engeli nedeniyle video konferans üzerinden aktarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Avukat Cary, mahkemeden Türk yetkililerle yüz yüze görüşebilmek için 90 gün süre talep etti.

Savcılıktan yetkililer ise birçok önemli toplantının ve işin hala devam ettiğini, duruşmanın video konferans ile yapılabildiğini anlatarak, Halk Bankası avukatının bu talebine karşı çıktı.

Yargıç Richard Berman, iki tarafı da dinledikten sonra Halk Bankası'na 90 gün yerine 70 gün süre vererek, bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi
Batman'da 1 köy karantinaya alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Benzer haberler

ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 170'e yükseldi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD petrol istişareleri yapacak

Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde

Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde
İran kendisini bekleyen belirsizliklere ne kadar hazır?

İran kendisini bekleyen belirsizliklere ne kadar hazır?
Kovid-19: Uluslararası düzeni gelecekte ne bekliyor?

Kovid-19: Uluslararası düzeni gelecekte ne bekliyor?