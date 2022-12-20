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Dünya

ABD'deki eczanelerde çocuklara yönelik grip ilaçlarını bulmak zorlaştı

ABD'de etkili birden fazla grip salgını nedeniyle başta çocukların kullanımına uygun olmak üzere pek çok ilaç tükendi.

Mücahit Oktay   | 20.12.2022
ABD'deki eczanelerde çocuklara yönelik grip ilaçlarını bulmak zorlaştı

New York

Ülke genelinde Kovid-19, grip ve RSV enfeksiyonları hızla yayılırken, özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar New York'ta Walgreens, CVS gibi zincir eczanelerin birçok şubesinde kalmadı.

Çocuklarına ilaç almaya gidenler, boş raflarda yer alan "Tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı ürünler mevcut değil." ibaresiyle karşılaştı.

Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları

CVS tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınabilecek ağrı kesici ilaç sayısının 2 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Walgreens de "Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor." açıklamasında bulundu.

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, antibiyotik amoksisilin, augmentin ile ülkedeki en yaygın grip ilacı olan Tamiflu ve akciğerlerdeki hava yollarını açmak için kullanılan albuterol ilaçlarının temininde sıkıntı yaşandığını doğruladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), grip salgınının en çok Virginia, Alabama, Güney Carolina, Tennessee eyaletlerinde görüldüğünü, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de ilaç kıtlığına geçici çözüm olarak eczacılara, yetişkin haplarından çocuklar için sıvı amoksisilinin nasıl elde edileceğine dair bir kılavuz yayımladı.

CDC'ye göre, eyaletlerin yarısından fazlasında solunum virüsü aktivitesi çok yüksek seviyeye ulaştı ve geçen hafta ülkedeki RSV virüsü için yapılan 5 testten yaklaşık 1'i pozitif çıktı.

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