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Dünya, Koronavirüs

ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ölenlerin yüzde 40'ının yaşlı bakımevlerinde görüldüğü bildirildi.

Mücahit Oktay   | 16.06.2020
ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, bakımevlerinde ölenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu, bunun ülke genelinde virüs kaynaklı toplam 116 bin ölümün yüzde 40'ını oluşturduğu ifade edildi.

Haberde, bakımevlerinde 250 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiği bu vakaların 50 bin 919'unun ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

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