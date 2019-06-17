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Dünya

ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor

ABD'de okudukları üniversiteler üzerinden yazın staj yapmak isteyen yüzlerce uluslararası öğrencinin vize ve izin başvuruları, yığılma nedeniyle gecikti.

İslam Doğru   | 17.06.2019
ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor

New York

ABD'de okudukları üniversiteler üzerinden yazın staj yapmak isteyen yüzlerce uluslararası öğrencinin vize ve çalışma izni başvurularının, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ndeki yığılmadan dolayı geciktiği belirtildi.

New York Times'ta (NYT) yer alan haberde, öğrencilerin başvurulardaki gecikmeleri ülkedeki üniversite yönetimlerine şikayet ettiği, üniversite yönetiminin de bölgelerindeki siyasi seçilmişler üzerinden durumu çözmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

Columbia Üniversitesinin gecikmelerden dolayı staj tarihini ertelediği, Princeton, Dartmouth ve Yale'in de aralarında bulunduğu gözde üniversitelerin, yaz programlarını gözden geçirdiği kaydedildi.

Haberde, Trump yönetimi altında ülkede uluslararası öğrencilerin okuyup çalışma imkanlarının önündeki engellerin arttırıldığı değerlendirmesi yapılarak, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nden bir görevlinin, yasal çalışma izni taleplerindeki artıştan dolayı işlemlerde beş aya kadar gecikme öngörüldüğünü söylediği aktarıldı.

Princeton Üniversitesi Rektörü Christopher Eisgruber, ABD Kongresindeki New Jersey eyaleti temsilcilerine yazdığı mektupta, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerindeki gecikmelerin rahatsız edici düzeyde ve sayıda olduğunu, bunların da uluslararası öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının önüne engel çıkardığını dile getirdi.

Eisgruber mektubunda, Amerikan eğitim kurumlarına yabancı öğrenci kayıtlarının düştüğüne dikkati çekerek, yabancı vize başvuru sürecindeki gecikmelerin de yüzde 46 arttığını vurguladı.

Connecticut'ta bulunan Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada da 150'den fazla öğrenciden şikayet dilekçesi alındığı, uluslararası öğrenciler için federal hükümetin onayını gerektiren iş ve stajlar yerine, üniversite yönetimi izninin yeterli olduğu kampüs içi çalışma olanaklarının değerlendirildiği belirtildi.

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