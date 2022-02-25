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Dünya

ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta yukarı yönlü revize edilerek 62,8 oldu.

Dilara Zengin Okay   | 25.02.2022
ABD'de tüketici güveni şubatta yukarı yönlü revize edildi

Washington DC

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, şubatta geçen aya kıyasla 4,4 puan azalarak 62,8 değerine düştü.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 61,7 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, ocakta ise 67,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 3,8 puan azalarak 68,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,7 puanlık azalışla 59,4'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin şubat ayının son yarısında hafif bir artış göstermesine karşın son 10 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin aksine düştü 

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,7 azalarak 109,5 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu.

Bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta da aylık bazda yüzde 2,3 azalmıştı.

Satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 9,5 düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stokunun tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve alıcıların ev bulmakta zorlandığını belirtti.

Yun, konut kredisi oranları, konut maliyetleri ve konut stokuna ilişkin piyasadaki durum göz önüne alındığında, konut talebinde bir gerileme görmenin şaşırtıcı olmayacağını kaydetti.

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