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Dünya

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Stormy Daniels'tan, Trump'a yaklaşık 122 bin dolar ödemesini istedi

ABD 9. Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a karşı açtığı davayı kaybeden yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'ın, davanın temyizi için karşı tarafın yaklaşık 122 bin dolar tutarındaki avukatlık masraflarını ödemesini istedi.

Mücahit Oktay  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
ABD'de Temyiz Mahkemesi, Stormy Daniels'tan, Trump'a yaklaşık 122 bin dolar ödemesini istedi

New York

Trump'ın avukatı Harmeet Dhillon tarafından Twitter'da paylaşılan mahkeme belgesinde, Daniels'ın, Trump'ın hukuk ekibine temyiz davası için yaptıkları çalışmanın karşılığı olan 121 bin 972 doları tazmin etmesinin istendiği belirtildi.

Kararı kutlayan Dhillon, "Başkan Trump'ı bu final avukatlık ücreti zaferi için tebrik ederim. Toplamda firmamız Stormy Daniels'tan, başlattığı haksız dava nedeniyle 600 bin doların üzerinde avukatlık ücreti ödülü kazandı." paylaşımında bulundu.

Kendisine isnat edilen 34 ayrı suçtan ötürü New York'ta ifade veren Trump'ın, aynı gün ve saatlerde California merkezli 9. Temyiz Mahkemesindeki davayı kazanması dikkat çekti.

Temyiz Mahkemesinin kararının yer aldığı belgede, tazminat kararına itiraz eden Daniels hakkında "Stephanie Clifford'un ücret talebinin mantıksız ve aşırı olduğu iddiası sağlam temellere dayanmamıştır." ifadesine yer verdi.

Trump'a karşı hakaret davası açmıştı

Dava dosyasına göre gerçek adının "Stephanie Clifford" olduğu anlaşılan Daniels, 2018'de "Trump ile yaşadığı ilişki konusunda sessiz kalması için tanımadığı bir adam tarafından tehdit edildiğini" tweet ile duyurmuş, bunu bir "sahtekarlık" olarak niteleyen eski Başkana karşı hakaret davası açmıştı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmış, eski Başkan, dün verdiği ifadede hakkındaki 34 ayrı suçlamanın hepsini reddetmişti.

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