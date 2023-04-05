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Dünya

İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Filistin Esir İşleri Heyetinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, baskında gözaltına alınanların sayısının 400'ü geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polisinin gözaltına aldığı Filistinlileri, "Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir hafta süreyle uzak durmak" şartıyla serbest bırakmaya başladığı bildirildi.

Gözaltına alınanlara ilişkin yayınlanan videoda, İsrail polisinin gözaltına alınanları numaralandırdığı ve elleri kelepçeli bazı kişileri, başlarını eğmeye zorlamak için darp ettiği görülüyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de baskın sırasında 450 Filistinlinin gözaltına aldığı ve bunlardan 40'ının gözaltı süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

İsrail polisi daha önce Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 350'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 25 Filistinliyi ayakta tedavi ettiği, iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

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