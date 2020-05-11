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Dünya, Koronavirüs

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 751 ölüm

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

Betül Yürük   | 11.05.2020
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 751 ölüm

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 20 bin 842 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. 

Vaka saysının bir milyon 369 bin 157 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 751 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 80 bin 807'ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 256 bin 345 kişi ise iyileşti. 

Salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 345 bin 406 kişi salgından etkilendi, 26 bin 812 kişi ise hayatını kaybetti. 

New York'u 140 bin 8 vakayla New Jersey ve 77 bin 793 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 268 binden fazla vakayla İspanya ve 223 bini aşan vaka sayısıyla Birleşik Krallık izliyor.

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