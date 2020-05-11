Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

'Kovid-19 salgınına karşı en etkili yöntem okulların kapatılması'

Avrupa'da Kovid-19 salgınının yavaşlatılmasına en büyük katkıyı, okulların kapatılmasının sağladığı bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 11.05.2020
'Kovid-19 salgınına karşı en etkili yöntem okulların kapatılması'

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlatılmasına en büyük katkıyı, okulların kapatılmasının sağladığı belirtildi.

İngiltere'nin Norwich kentinde East Anglia Üniversitesi, 30 Avrupa ülkesinde farklı sosyal mesafe önlemlerinin başarısını değerlendiren çalışma yürüttü.

Çalışmaya göre, Avrupa'da okulların kapatılması, virüsü kontrol altına almada en etkili yöntem oldu.

Yine festivaller ve müsabakalar gibi kitlesel toplantıların yasaklanmasının, restoran ve barlar gibi zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılmasının, salgını yavaşlatan en geçerli adımlar olduğu gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Profesör Paul Hunter, Avrupa'da okulların kapatılmasının, izleyen süreçte salgının yavaşlamasıyla azami bağlantılı olduğu bulgusunu elde ettiklerini belirtirken, "Ancak bu çalışma, çocukların Kovid-19'u yetişkinlere geçirip geçirmediğine ilişkin eksik olan görüş birliğini bir karara bağlamıyor. Ve hangi seviyede okulların kapatılmasının en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemiyor." ifadesini kullandı.

Araştırmada ayrıca evde kalınması yönündeki politikaların işe yaramadığı, karantina günlerinde vaka sayılarının arttığı, yanı sıra maske takmanın fark yaratmadığı gözlendi.

Norwich Tıp Fakültesinden doktor Julii Brainard, "Maske kullanımının başta koruyucu etkisi varmış gibi görünüyordu ancak maske veya diğer gereklilikler konusundaki tavsiyelerin üzerinden 15 gün geçtikten sonra vakaların ve aynı şekilde ölü sayılarının artmaya başladığını fark ettik." dedi.

Uzmanlar öte yandan bulguların, herhangi bir somut tavsiye vermek için yeterli olmadığına da işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (11 Mayıs 2020)
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

Benzer haberler

Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor

Rusya’da Kovid-19 nedeniyle verilen idari izinler sona eriyor

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
İngiltere'de spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar başlayamayacak

İngiltere'de spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar başlayamayacak
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi