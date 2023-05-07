ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
ABD'de yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.
Ankara
ABD'de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in (GVA) verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Silahlı şiddet olaylarında 521'i genç ve 93'ü çocuk 14 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.
Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.