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Dünya

ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü

ABD'de yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü

Ankara

ABD'de silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violence Archive'in (GVA) verilerine göre ülkede bu yıl 199 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Silahlı şiddet olaylarında 521'i genç ve 93'ü çocuk 14 bin 600 kişi yaşamını yitirdi.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında ise 487 kişi öldü.

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