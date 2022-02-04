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Dünya

ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

Islam Doğru   | 04.02.2022
ABD'de sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

New York

ABD’nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı.

Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.

New York ve Boston’da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.

FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600’den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400’ü geçtiği bildirildi.

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