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Dünya, Koronavirüs

ABD'de protestolara katılan bazı kişiler Kovid-19'a yakalandı

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara katılanlar arasında Kovid-19 yakalananların bulunduğu belirtildi.

Betül Yürük   | 06.06.2020
ABD'de protestolara katılan bazı kişiler Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara katılanlar arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların bulunduğu belirtildi. 

Yetkililer, protestoların salgının tekrar büyümesine neden olmasından kaygı duyuyor.

New York Times'ın haberine göre, şimdiye kadar herhangi bir kentte protestolar nedeniyle salgının yeniden büyüdüğü görülmese de gösterilerde yer alan bazı kişiler virüse yakalandı.

Kansas eyaletinin Lawrence kentinde, geçen hafta sonu protestolara katılan ve maske takmayan bir kişinin dün test sonucu pozitif çıkarken, Georgia'da da Maria Parker isimli bir kişiye Kovid-19 bulaştı.

Parker, test sonucu pozitif olmasına rağmen virüsün belirti göstermediğini belirterek, kendisiyle görüşen kişilerden test yaptırmalarını istedi.

Ohio'nun Columbus kentinde 27 Mayıs'ta protestolara katılan bir kişiye Kovid-19 bulaşırken, Oklahoma'da da gösterilere giden bir futbol oyuncusuna maske takması ve gerekli önlemleri almasına rağmen Kovid-19 bulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların salgınının yayılmasına yol açabileceği endişesini dile getirdi.

New York Valisi Andrew Cuoma başta olmak üzere birçok eyalette yetkililer, gösterilere katılanlardan test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını istemişti.

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