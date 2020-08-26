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Dünya

ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Betül Yürük   | 26.08.2020
ABD'de polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü Wisconsin'de acil durum ilan edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Wisconsin'de polis şiddeti karşıtı protestoların ardından

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti. Fotoğrafta, Kenosha'daki zarar gören otomobil satış bayiliği ve çevresi görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Wisconsin eyaleti Valisi Tony Ever,s protestoların eyalet geneline yayılması, binaların ve araçların ateşe verilmesi ve şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan etti. 

Evers, Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Kenosha'da protestocuların 30'dan fazla iş yerini tahrip etmesi üzerine kente konuşlandırılan 100'den fazla ulusal muhafız sayısını 250'ye çıkardı.

Kenosha'da iki gündür akşam saatlerinde başlayan ve sabah sona eren sokağa çıkma yasağı da uzatıldı.

ABD medyasına açıklama yapan ve oğluyla aynı ismi taşıyan baba Jacob Blake, polisin 7 kez ateş açtığı oğlunun felç olduğunu ve yeniden yürüyüp yürüyemeyeceğini bilmediklerini söyledi.

Blake ailesinin avukatı Ben Crump ise Jacob Blake vuran polisin tutuklanması çağrısı yaptı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

ABD, mayıs ayında da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.

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