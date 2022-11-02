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Dünya

ABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 02.11.2022
ABD'de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı

Washington

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı ekim ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekim ayında 239 bin kişilik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının 195 bin artması öngörülüyordu.

Artan faiz oranları ve daha sıkı finansal koşullara rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren özel sektör istihdamı, eylül ayında 192 bin kişi artmıştı.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 25 bin ve orta ölçekli işletmelerde 218 bin kişi artarken, büyük ölçekli işletmelerde 4 bin kişilik azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe 247 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşirken, üretim sektöründeki istihdam 8 bin azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ekim ayında yıllık ücret ise yüzde 7,7'lik artış kaydetti. Yıllık ücret artışı eylülde yüzde 7,8 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özel sektör istihdamındaki artışın ekonomik toparlanmanın vadesi göz önüne alındığında güçlü bir rakam olduğunu ancak işe alımların geniş tabanlı olmadığını belirtti.

Faiz oranlarındaki artışın üreticileri etkilediğine işaret eden Richardson, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı talepteki "yıkımın" erken belirtilerinin görüldüğünü, bunun iş gücü piyasasının yalnızca belirli sektörlerini etkilediğini ifade etti.

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