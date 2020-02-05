Euro
6.58
Dolar
5.98
BIST 100
122,400.90
Altın
1,554.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında beklentinin üzerinde arttı.

Dilara Zengin   | 05.02.2020
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

Washington

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 291 binlik artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü yılın ilk ayında 291 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 156 bin olarak belirlenmişti.

Ocak ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, Mayıs 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

İstihdam artışına, küçük ölçekli şirketler 94 bin, orta ölçekliler 128 bin ve büyük ölçekli firmalar 69 bin kişiyi işe alarak katkı sağladı. İstihdam artışının 237 bini hizmet, 54 bini ise mal sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 411 bin işveren ve 24 milyon çalışandan alınan bilgilere göre hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, Aralık 2019'da 202 bin olan özel sektördeki istihdam artışı ise 199 bin olarak revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki işsizlik oranı Aralık 2019'da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar

Benzer haberler

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

Putin: Dünyada barış ve güvenlik Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere bağlı

Trump seçimden önceki son 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı

Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor

Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor
İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi

İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi