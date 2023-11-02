Dolar
28.34
Euro
30.03
Altın
1,985.49
ETH/USDT
1,834.40
BTC/USDT
35,241.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Dünya

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD'de, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW) 3 büyük otomobil üreticisine karşı gittiği grevin maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.

Dilara Zengin Okay  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

Washington

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasına bağlı işçilerin General Motors (GM), Ford ve Stellantis'e karşı başlattığı, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, otomotiv işçilerinin grevinin doğrudan maliyetinin 6 haftada 10,4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu maliyetin yaklaşık 650 milyon dolarının ücret kaybından kaynaklandığı, 4,3 milyar dolarının üretici kaybı, 3,3 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 2 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, sendikanın 3 otomobil üreticisiyle geçici anlaşmalara varmasından önce işten çıkarılan işçilerin sayısının ise 56 bini aştığı bildirildi.

Sendika 3 büyük otomobil üreticisiyle geçici anlaşmaya vararak grevi sonlandırdı

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan yeni sözleşmeye yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı alınmıştı.

Grev, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezlerini kapsayacak şekilde grevi genişletmiş, grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

Sendika, 26 Ekim'de Ford, 28 Ekim'de Stellantis ve 30 Ekim'de GM ile geçici anlaşmaya varıldığını ve işçilerin işlerine döneceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanı Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı

ABD grevi Stellantis’e 3 milyar avro kaybettirdi

ABD'de grevdeki otomotiv işçileri General Motors ile geçici anlaşmaya vardı

Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam ediliyor

Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam ediliyor
Türkiye'nin ihraç ettiği araçların yarısı Kocaeli'de üretim bandından indi

Türkiye'nin ihraç ettiği araçların yarısı Kocaeli'de üretim bandından indi
ABD'de 5 bin otomotiv işçisi daha General Motors'un fabrikasında greve gitti

ABD'de 5 bin otomotiv işçisi daha General Motors'un fabrikasında greve gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet