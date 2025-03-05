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Dünya

ABD'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin birçok eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
ABD'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

ABD genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde 200 binin üzerinde kişiye elektrik hizmeti verilemediği kaydedildi.

North Carolina ve South Carolina'nın bazı bölgelerinde kasırga olasılığına karşı hazırlık yapılması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna kadar şiddetli yağmurların ülkenin batı bölgelerinde de etkili olabileceğine dikkati çekti.

Nebraska'da ise yetkililer, rüzgarın görüşü kısıtlaması nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde dün olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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