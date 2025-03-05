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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin eşyalarını "çaldığı" görüntüler ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırılarını sürdüren İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin ev eşyalarını çaldığı belirtildi.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin eşyalarını "çaldığı" görüntüler ortaya çıktı

Ramallah

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde, 3 İsrail askerinin Filistinlilere ait bazı eşyaları, küçük bir mutfak tüpünü ve konserve yiyecekleri taşıdığı görülüyor.

Aktivistler, görüntülerin İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü Cenin'de kaydedildiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin Filistin veya İsrail tarafından açıklama yapılmadı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.

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